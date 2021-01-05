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Общество

Стали известны итоги ночного совещания в администрации Себежского района, связанные с устранением проблем на ЛЭП

Процесс аварийно-восстановительных работ на линиях электропередач в Себежском районе обсуждался в ходе ночного совещания, которое состоялось в администрации Себежского района 5 января,  рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Призыв».

В совещании принял участие глава Себежского района Леонид Курсенков и генеральный директор Межрегиональной распределительной сетевой компании  Северо-Запада России Артем Пидник.

«По состоянию на 05 января 2021 года в расчистке поврежденных ЛЭП задействованы 32 аварийно-восстановительные бригады и несколько единиц тяжелой вездеходной техники. Отключенным  и от энергоснабжения остаются 146 населенных пунктов района, в которых проживают 1906 человек», - пишет издание.

За прошлую ночь к энергоснабжению подключено несколько населенных пунктов, с общим количеством жителей 1200 человек.

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