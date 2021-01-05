Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей, сообщается в instagram-канале предприятия. Напомним, ранее руководством теплосетей был объявлен конкурс на лучшую новогоднюю поделку или рисунок. Победителей в каждой номинации предприятие определит в конце января и вручит заслуженные награды.
«Ребята вместе с родителями потрудились на славу и направили в наш адрес множество работ, их было больше 10, мы выбрали наиболее подходящие тематике нашего конкурса и продемонстрируем их вам. В этом выпуске будут представлены работы семьи Воеводиных, а именно Полины – ей исполнилось 10 лет, а брату Полины Никите – 7 лет. Чувствуется, что ребята старались, за что мы им очень благодарны», - написали организаторы конкурса.