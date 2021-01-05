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Культура

Юлия Пересильд: Пусть легкость и улыбчивость остаются с нами

В начале нового 2021 года наша землячка, актриса Юлия Пересильд опубликовала в своем instagram-аккаунте фото со своими детьми и пожелала всем легкости.

«Летящей походкой врываемся в 2021 год.  Желаю нам всем в этом году легкости. Это такое редкое качество - все мы от груза проблем зачастую превращаемся в унылых и тяжелых! Нет-нет-нет!! Пусть легкость и улыбчивость остаются с нами.  Берём пример с наших детей, продолжаем играть и дурачиться!! И как там, у Пеппи Длинный Чулок: «Я пилюльку проглочу, старой стать я не хочу!» Это не про возраст, а про состояние души», - написала известная актриса.

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