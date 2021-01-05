7 января в поселке Бежаницы для водителей пройдут мероприятия по профилактике ДТП
7 января 2021 года МО МВД России «Бежаницкий» будут проводиться целенаправленные профилактические мероприятия по массовой отработке водителей, допускающих нарушения правил дорожного движения, сообщает газета «Сельская новь».
Мероприятия направлены на снижение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. А также на выявление нарушений ПДД пешеходами и водителями в отношении пешеходов и выявление нарушений правил перевозки пассажиров автобусами.
Место и время проведения мероприятий: с 11:00 до 13:00 на улицах Советская и Смольная посёлка Бежаницы.