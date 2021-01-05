0
20:19
Псково-Печерский монастырь напоминает, что Рождество - лучшее время для добрых дел
19:55
7 января в поселке Бежаницы для водителей пройдут мероприятия по профилактике ДТП
17:52
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
17:52
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
14:30
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
13:54
В Псковском драмтеатре рассказали, какие книги поднимут настроение в Рождество
13:26
Псковский драмтеатр поздравляет с днем рождения заслуженную артистку России Надежду Чепайкину
Еще новости
Общество

7 января в поселке Бежаницы для водителей пройдут мероприятия по профилактике ДТП

7 января 2021 года МО МВД России «Бежаницкий» будут проводиться целенаправленные профилактические мероприятия по массовой отработке водителей, допускающих нарушения правил дорожного движения, сообщает газета «Сельская новь».

Мероприятия направлены на снижение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. А также на выявление нарушений ПДД пешеходами и водителями в отношении пешеходов и выявление нарушений правил перевозки пассажиров автобусами.

Место и время проведения мероприятий: с 11:00 до 13:00 на улицах Советская и Смольная посёлка Бежаницы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

7 января в поселке Бежаницы для водителей пройдут мероприятия по профилактике ДТП
05 января 2021
7 января в поселке Бежаницы для водителей пройдут мероприятия по профилактике ДТП
05 января 2021
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
05 января 2021
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
05 января 2021
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
В Псковском драмтеатре рассказали, какие книги поднимут настроение в Рождество
05 января 2021
В Псковском драмтеатре рассказали, какие книги поднимут настроение в Рождество
Псковский драмтеатр поздравляет с днем рождения заслуженную артистку России Надежду Чепайкину
05 января 2021
Псковский драмтеатр поздравляет с днем рождения заслуженную артистку России Надежду Чепайкину
Псковичка Елена Ясицкая стала победителем творческого конкурса на уровне города в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»
05 января 2021
Псковичка Елена Ясицкая стала победителем творческого конкурса на уровне города в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»
Какие прививки нужны кошкам и собакам при ввозе на территорию России в новогодние каникулы
05 января 2021
Какие прививки нужны кошкам и собакам при ввозе на территорию России в новогодние каникулы

Идет загрузка...