Госдума РФ: Предложение партии «Коммунисты России» об амнистии кредитов является опасным и нереализуемым

21:56, 05 января 2021, ПАИ

Предложение партии «Коммунисты России» об амнистии кредитов до трех миллионов рублей является опасным и нереализуемым, передает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерия Гартунга.

«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — считает Гартунг.

В свою очередь, парламентарий предложил признать граждан, которые потеряли доход в период нерабочих дней, вынужденно безработными и выплатить им по 70% утраченного заработка из федерального бюджета. По словам Гартунга, такие предложения уже внесены на рассмотрение Госдумы.