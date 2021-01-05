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Общество

Госдума РФ: Предложение партии «Коммунисты России» об амнистии кредитов является опасным и нереализуемым

Предложение партии «Коммунисты России» об амнистии кредитов до трех миллионов рублей является опасным и нереализуемым, передает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерия Гартунга.

«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — считает Гартунг.

В свою очередь, парламентарий предложил признать граждан, которые потеряли доход в период нерабочих дней, вынужденно безработными и выплатить им по 70% утраченного заработка из федерального бюджета. По словам Гартунга, такие предложения уже внесены на рассмотрение Госдумы.

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