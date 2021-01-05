ВОЗ определил категорию людей, которых нужно вакцинировать в первую очередь

22:49, 05 января 2021, ПАИ

Медицинские работники и люди с ослабленным здоровьем должны быть вакцинированы от коронавируса в первую очередь, передает ТАСС со ссылкой на Тедроса Аданома Гебрейесуса, генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) .

«Вакцинация медицинских работников и тех, кто подвергается высокому риску серьезно заболеть, - это самый быстрый путь к стабилизации систем здравоохранения. Мы в моральном долгу перед работниками здравоохранения повсюду, где они борются с пандемией COVID-19 наперегонки со временем», - считает Гебрейесус.

Он напомнил странам об их обязательствах, касающихся справедливого доступа к вакцинам в мире, а фармацевтическим компаниям - о необходимости расширения поставок медицинских препаратов.

«Для победы над пандемией каждая страна должна двигаться в унисон в едином направлении», - заключил глава ВОЗ.