В Московской епархии заявили, что количество служб на Рождество будет зависеть от прихожан
Председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков отметил, что во всех храмах города соблюдают необходимые меры предосторожности, передает ТАСС.
«В храмах количество богослужений в праздник зависит от количества прихожан, во многих храмах будут совершаться как ночные службы, так и утренние, на которые обычно собираются прихожане с детьми. В нашем храме мы продолжаем напоминать пожилым о важности беречь себя», - отметил Волков.