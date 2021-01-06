Российская сборная впервые в своей истории проиграла в матче за третье место

09:07, 06 января 2021, ПАИ

Российская сборная впервые в своей истории проиграла в матче за третье место и осталась без медалей молодежного чемпионата, пишут «Известия». Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве.

Встреча российской и финской команд прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:4. Несмотря на начало «во здравие» - счет в матче открыл наш спортсмен Илья Сафонов с передачи Максима Грошева на седьмой минуте игры, дальше игру вели финны.

Во втором периоде отличились хоккеисты финской сборной Антон Лунделль, Микко Петман и Рони Хирвонен. Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории молодёжки, не завоевавшим медали на дебютном мировом первенстве. Накануне сборная России проиграла канадцам в полуфинале турнира со счетом 5:0.