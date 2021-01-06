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Общество

В Гдове снежный медведь разыскивает Машеньку

Псковичи продолжают радоваться снежной зиме, каникулам и хорошему настроению. Самые активные жители районов создают все новые, интересные фигуры из снега. Так, жители Гдова прислали в редакцию газеты «Гдовская заря» фото огромного медведя, сидящего на лавочке. И сопроводительное письмо к нему:

«Смотрите какой мишенька поселился у дома семьи Яны Осиповой. До чего же хорош, настоящий красавчик. Но вот где-то наш гдовский Мишенька Машеньку потерял!».  

Возможно, скоро в редакцию придет и фото Машеньки – зима еще долгое и дефицита материала для создания сказочных персонажей не ожидается.

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