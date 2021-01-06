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Общество

В Великих Луках открылись безопасные горки для катания на «ватрушках»

В Великих Луках открылись безопасные горки для катания на «ватрушках», пишет издание Луки.ру со ссылкой на официальную группу парка «Луки Парк».

Аттракцион ждет псковичей в городском парке культуры и отдыха, горки расположены сразу за «колесом обозрения». Стоимость билета почти условная – за 100 рублей можно кататься целый день. В эту же сумму обойдется прокат «ватрушки» за час, если нет собственной.

Дети до четырех лет катаются бесплатно, до восьми лет – в сопровождении взрослых. Самая большая горка разрешена детям только с 8 лет. Согласно правилам безопасности кататься на одной «ватрушке» разрешается одному человеку.
 

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