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На 16-м км автодороги Великие Луки – Новосокольники водитель Audi совершил наезд на пешехода

В Новосокольническом районе произошло ДТП. 5 января в 18:35 поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Новосокольнический край» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД.

Житель Великих Лук, передвигавшийся на автомобиле Audi A6 в темное время суток, не заметил пешехода, стоящего на проезжей части, и наехал на него. Водитель дождался сотрудников ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Пострадавший госпитализирован в великолукскую больницу.

 

 

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