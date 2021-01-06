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Общество

Россияне озвучили желаемый размер зарплаты в 2021 году

Россияне озвучили желаемый размер зарплаты в 2021 году, передает РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру». Средняя заработная плата по стране получилась в пределах 158 тысяч рублей в месяц.

Самые большие запросы традиционно у жителей мегаполисов, они хотят получать не менее 164-175 тысяч рублей. 7% респондентов хотели бы зарабатывать до 29 тысяч рублей в месяц в 2021 году. 18% россиян вполне бы устроила зарплата от 30 до 49 тысяч рублей. Четверть респондентов (24%) были бы довольны, если бы им платили от 50 до 69 тысяч рублей ежемесячно.

15% участников опроса считают, что уровень достойной зарплаты колеблется в пределах от 70 до 99 тыcяч рублей. 17% опрошенных хотят зарабатывать от 100 до 149 тысяч рублей, а 19% - от 150 тысяч рублей в месяц.

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