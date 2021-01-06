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Общество

В Псковской области зарегистрировано более 2900 случаев заболевания гриппом и ОРВИ

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 40,8% и составила 45,73 на 10 тысяч населения, сообщили Псковскому агентству информации в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В общей сложности в области зарегистрировано более 2900 случаев заболевания сезонными инфекциями. При этом об эпидемии говорить не приходится, заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 8,3%.

Превышен эпидпорог только в возрастной группе от 15 лет и старше. Что касается Пскова, то в городе заболеваемость ОРВИ выше порогового уровня на 33,3%. Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает: при ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача.

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