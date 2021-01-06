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Общество

Великолучанин Александр Суховский поблагодарил медиков за их самоотверженный труд и внимание

В редакцию газеты «Великолукская правда. Новости» обратился великолучанин Александр Суховский со словами благодарности медикам.  

«В течение многих лет мне приходится обращаться за помощью к медикам, внимательное отношение которых давно снискало у больных чувство благодарности. Это, в первую очередь, терапевты городской поликлиники Тамара Васильевна Аленевская и Валентина Васильевна Николаенко, на плечи которых, особенно в последнее время, легла большая физическая и моральная нагрузка. И, несмотря на это, они стараются, чтобы прием больных проходил качественно и с пользой для пациентов», - написал Александр.

Также он поздравил с новогодними праздниками специалистов урологического отделения городской больницы, которое возглавляет Павел Николаевич Николаенков.

«Он не только хороший доктор, но и отзывчивый человек. Под его руководством в отделении работают замечательные медсестры, достойно справляющиеся со своими профессиональными обязанностями, в чем я убедился, проведя на больничной койке целый месяц. Отдельное спасибо работникам пищеблока, благодаря которым больные всегда были накормлены и имели в своем рационе все необходимое для выздоровления.
Хочу пожелать им всем здоровья, семейного счастья, благополучия на нелегком поприще служения больным и страдающим!» - пожелал житель Великих Лук врачам и работникам медучреждений.

 

 

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