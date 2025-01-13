Почти две тысячи километров линий электропередачи восстановили энергетики в Псковской области

14:42, 13 января 2025, ПАИ

1 920 километров линий электропередачи восстановили энергетики в Псковской области после циклона «Чарли» с сильным снегопадом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад». Энергетики включили 96 линий электропередачи и 1 396 трансформаторных подстанций.

В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, уточнили в пресс-службе.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).