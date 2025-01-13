До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 января

12:11, 13 января 2025, ПАИ

14 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдёт небольшой снег, мокрый снег, утром местами с дождем, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Днём также ожидаются небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица.

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем 0...+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.