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Общество

До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 января

14 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдёт небольшой снег, мокрый снег, утром местами с дождем, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Днём также ожидаются небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица.

Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем 0...+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

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