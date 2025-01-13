До +4 градусов ожидается в Псковской области 14 января
14 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдёт небольшой снег, мокрый снег, утром местами с дождем, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Днём также ожидаются небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица.
Будет дуть западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью -1...-6 градусов, днем 0...+4 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
Сенатор от Псковской области: Фонд «Защитники Отечества» оказывает ветеранам СВО и их семьям действенную помощь
Широкий спектр мер поддержки отражается и на участниках СВО, и на их семьях, заявила Наталья Мельникова
1200 концертов, выставок и экскурсий для участников СВО и их семей прошло в Псковской области в 2024 году