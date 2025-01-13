Военные учения возобновляются на полигоне «Завеличье»
Учения личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии возобновляются на полигоне «Завеличье» со вторника по пятницу. Об этом сообщается в официальном канале региона.
Возможно применение РПГ.
Напомним, что учения будут идти до 31 мая 2025 года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 января 2025
Сенатор от Псковской области: Фонд «Защитники Отечества» оказывает ветеранам СВО и их семьям действенную помощь
13 января 2025
Широкий спектр мер поддержки отражается и на участниках СВО, и на их семьях, заявила Наталья Мельникова
13 января 2025
1200 концертов, выставок и экскурсий для участников СВО и их семей прошло в Псковской области в 2024 году