Военные учения возобновляются на полигоне «Завеличье»

12:37, 13 января 2025, ПАИ

Учения личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии возобновляются на полигоне «Завеличье» со вторника по пятницу. Об этом сообщается в официальном канале региона.

Возможно применение РПГ.

Напомним, что учения будут идти до 31 мая 2025 года.