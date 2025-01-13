Александр Котов: Репутацию СМИ определяют достоверность, глубина и непредвзятость

14:42, 13 января 2025, ПАИ

Сотрудников и ветеранов средств массовой информации Псковской области с Днём российской печати поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В современном цифровом мире источников информации предостаточно, и конкурентным преимуществом информационных ресурсов становится не столько скорость и количество опубликованных новостей, сколько их достоверность, глубина и непредвзятость, подчеркнул Александр Котов. Он уточнил, что именно эти качественные характеристики новостных сообщений и аналитических публикаций определяют профессиональную репутацию СМИ и формируют доверие аудитории.

Псковская печатная журналистика обладает глубокими традициями, которые опираются на авторское мастерство, творческий энтузиазм, заботу о судьбах людей, знание истории родного края и любовь к Родине, отметил спикер областного Собрания.

Александр Котов выразил уверенность в том, что уважение к опыту предшественников и умение чувствовать дух времени являются важными составляющими, сочетание которых в любую эпоху отличает настоящих мастеров печатного слова.

«От всей души желаю журналистскому сообществу и всем сотрудникам региональных средств массовой информации профессиональных удач и жизненного благополучия, а всем нам – как можно больше добрых новостей!» – заключил Александр Котов.