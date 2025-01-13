Борис Елкин поздравил псковских журналистов с Днём российской печати

14:01, 13 января 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковских журналистов с Днём российской печати. Обращение глава города написал в своём телеграм-канале.

«Вы – свидетели времени, передающие вашим читателям, зрителям и слушателям важные события, эмоции и, что самое главное, правдивую и объективную информацию. В наше время это, пожалуй, самое важное!» – отметил Борис Елкин.

Он также пожелал журналистам вдохновения и удачи. «Пусть ваши материалы всегда находят отклик в сердцах людей, а интересные темы никогда не заканчиваются. Здоровья вам и творческих успехов!» – заключил глава города.