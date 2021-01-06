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Общество

Как избежать серьезных травм при катании на «ватрушках»

 

При всех преимуществах тюбинга, или, как его называют в народе, «ватрушки», нужно учитывать тот факт, что они на порядок травмоопаснее, чем обычные санки или ледянки. «Ватрушки» не оборудованы тормозным устройством и поэтому абсолютно неуправляемы, что может привести к трагедии во время катания с крутых гор на большой скорости.

Причем, согласно «зимней статистике» травматологов, чаще всего серьезные переломы конечностей и позвоночника при катании с крутых гор на тюбинге получают именно взрослые. Поскольку в качестве тормоза выступают руки и ноги, особенно если горка находится рядом с деревьями. И чем круче гора, тем выше риск получить травму.

Человек несется на бешеной скорости на неуправляемой шине, и любое препятствие может поменять траекторию «полета». Поэтому при катании на «ватрушке» нужно помнить о нескольких «нельзя».

Нельзя спускаться с горы, если впереди имеются препятствия. Нельзя скреплять тюбинги между собой, привязывать их к авто или снегоходу. Также не рекомендуется кататься на одной «ватрушке» вдвоем или втроем. И еще: нельзя кататься на «ватрушке» стоя или лежа при спуске, прыгать на ней или пытаться привстать.

 

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