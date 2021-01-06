Служитель храма в Клину Куньинского района пытался уничтожить бездомных собак и кошек

15:33, 06 января 2021, ПАИ

6 января в сообществе приюта для животных «Милый» появилось сообщение о ситуации, сложившейся в деревне Клин Куньинского района, сообщается в телеграм-канале «Мы из Великих Лук».

«Иеромонах Серафим (Роман Викторович Забара), служитель храма в Клину, пытался уничтожить бездомных кошек и собак, проживающих на территории храма и находящихся на иждивении монахини Зосимы», - сообщили в группе.

В данное время животные спасены и временно размещены в городском приюте для бездомных животных «Милый».

«В Великолукской епархии прокомментировали резонансное сообщение. Сообщается, что на данный момент епархия и лично владыка Сергий взяли ситуацию на контроль. На базе епархии создана дисциплинарная комиссия, которая проведёт полную проверку ситуации, результаты которой будут обнародованы дополнительно», - отмечается в сообществе.