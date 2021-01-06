Глава Невельского района Олег Майоров провел оперативное совещание по вопросам ЖКХ
Сегодня, 6 января, глава Невельского района Олег Майоров провел оперативное совещание по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Невельский вестник».
«Экстренное совещание в праздники было вызвано обстановкой, сложившейся в районе после ледяного дождя и мокрого снега, в результате чего пошел сбой в электроснабжении и многие населенные пункты остались на несколько дней без электричества. Особенно это коснулось жителей Артемовской и Ивановской волостей», - отмечается в издании.
Глава района поблагодарил все службы за оперативное реагирование и работу по ликвидации последствий, которая продолжается и сегодня.
«По состоянию на 6 января остаются без света восемь деревень, еще три до сих пор запитаны генераторами», - констатировал Павел Анисимов, заместитель главы администрации Невельского района.
Согласно данным диспетчерской службы Невельского РЭС, работы по обеспечению жителей Невельского района электроснабжением будут продолжаться до тех пор, пока свет не придет в каждый дом. Основную часть аварийных работ планируется закончить в течение суток.