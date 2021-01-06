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Общество

Глава Невельского района Олег Майоров оперативно решил вопрос с доставкой тестов из межрайонной больницы в центр

Сегодня, 6 января, глава Невельского района Олег Майоров встретился с главным врачом Невельской межрайонной больницы Валерием Василевским, сообщает газета «Невельский вестник».

Валерий Васильев сообщил Олегу Майорову, что в Невельской больнице ежедневно делается не менее ста тестов на наличие коронавирусной инфекции, которые потом отправляются в Великие Луки и Псков для обследования.

Но ситуация осложняется тем, что большинство водителей медучреждения болеют или находятся на самоизоляции как контактные больные.  В связи с чем доставка тестов в оперативном режиме на сегодняшний день находится под угрозой.

Глава Невельского района обратился к водителям, работающим в районной администрации  с просьбой помочь медикам по доставке тестов в профильные медучреждения Пскова и Великих Лук. В настоящее время работа налажена в штатном режиме, пробы в лаборатории доставляются через день.

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