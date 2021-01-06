В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям

18:17, 06 января 2021, ПАИ

После ликвидации системных отключений из-за двух циклонов и ледяного дождя, последовательно накрывших Псковскую область, продолжается работа по подключению домовладений, написал в Instagram губернатор Михаил Ведерников. На настоящий момент без электричества ещё остаются несколько сотен домов в Себежском, Опочецком и Псковском районах.



«Мы в круглосуточном режиме взаимодействуем с энергетиками, главами поселений и районов, МЧС и экстренными службами», - сообщил Михаил Ведерников.

Россети сообщают, что до полного завершения отработки индивидуальных заявок в Россети Северо-Запад сохраняется режим повышенной готовности, бригады (более 700 чел.) и техника (более 200 ед.) будут продолжать круглосуточно заниматься устранением аварий.

Губернатор сообщил, что энергетики делают всё возможное, чтобы максимально быстро закрыть все оставшиеся вопросы:



«​Чтобы им помочь, напоминаю: если вас затронуло отключение, оставляйте заявку по номеру 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф. Также можно писать мне в директ: название района, населённого пункта, ФИО и номер телефона контактного лица».