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Общество

В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям

Энергетики делают всё возможное, чтобы максимально быстро закрыть все оставшиеся вопросы. Фото Instagram

 

После ликвидации системных отключений из-за двух циклонов и ледяного дождя, последовательно накрывших Псковскую область, продолжается работа по подключению домовладений, написал в Instagram губернатор Михаил Ведерников. На настоящий момент без электричества ещё остаются несколько сотен домов в Себежском, Опочецком и Псковском районах.

«Мы в круглосуточном режиме взаимодействуем с энергетиками, главами поселений и районов, МЧС и экстренными службами», - сообщил Михаил Ведерников. 

Россети сообщают, что до полного завершения отработки индивидуальных заявок в Россети Северо-Запад сохраняется режим повышенной готовности, бригады (более 700 чел.) и техника (более 200 ед.) будут продолжать круглосуточно заниматься устранением аварий.

Губернатор сообщил, что энергетики делают всё возможное, чтобы максимально быстро закрыть все оставшиеся вопросы:

«​Чтобы им помочь, напоминаю: если вас затронуло отключение, оставляйте заявку по номеру 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф. Также можно писать мне в директ: название района, населённого пункта, ФИО и номер телефона контактного лица».

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