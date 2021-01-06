«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики

18:46, 06 января 2021, ПАИ

Новогодняя песня «Пять минут» (из кинофильма «Карнавальная ночь» режиссёра Эльдара Рязанова) оказалась прибыльнее зарубежной новогодней классики. Об этом рассказал заместитель генерального директора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества (РАО) Сергей Филиппов, сообщило РИА Новости.

Как отметил Филиппов, авторские сборы за публичное исполнение композиции из кинофильма «Карнавальная ночь» в полтора раза больше, чем у песен Last Christmas британского дуэта Wham! и Happy New Year шведской группы ABBA. Слова «Пяти минут» написал Владимир Лившиц, а музыку сочинил композитор Анатолий Лепин (Анатолс Лиепиньш). Оба автора уже скончались, однако у них есть наследники.

Филиппов рассказал, что к песне «Пять минут» по авторским сборам можно приравнять не менее популярную композицию «Новогодняя» («Новый год к нам мчится...») в исполнении группы «Дискотека Авария». «Автором музыки и текста «Новогодней» является Алексей Рыжов, права которого зарегистрированы в РАО. Но сообщать о собираемых и выплачиваемых вознаграждениях в силу обстоятельств соблюдения коммерческой тайны не представляется возможным, каждый автор текста и композитор получает эту информацию в своем личном кабинете на официальном сайте РАО», — отметил Филиппов.