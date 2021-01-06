Анастасия Повторейко: Вкус и запах практически не вернулись

19:41, 06 января 2021, ПАИ

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своём Instagram о том, как она перенесла и вылечилась от COVID-19:



«Много вопросов поступило мне в директ, как и чем я лечилась в период болезни. Давайте я подробно расскажу об этом.



6 ноября после поездки в Великие Луки в ночь у меня поднялась температура до 39,2 и остро возникла головная боль! После приема парацетамола температура снизилась до 38, на этой отметке и держалась 3 дня. Вкус и запах полностью пропали к концу первых суток.



Лечение в острый период было исключительно симптоматическое: обильное тёплое питье, до 2 литров в сутки, преимущественно зелёный чай, жаропонижающие в терапевтических дозах и для купирования головной боли, с учётом длительного анамнеза мигрени - противомигренозные препараты. После 3 дней лихорадки появился кашель малопродуктивный. На старте дополнительно ничего не принимала. Состояние к концу первой недели начало немного улучшаться, преимущественно за счет уменьшения головных болей. Из-за них я почти не могла спать.



На 10-й день болезни на фоне полного благополучия появилась одышка, причем сразу выраженная, усиливалась при разговоре, одевании, еде. Сатурация снизилась до 92%. Врач направил на КТ грудной клетки. Был выявлен острый бронхиолит с небольшой зоной пневмонита. Назначены: антикоагулянты и глюкокортикостероиды в таблетированной форме в среднетерапевтических дозах на 3 дня с быстрой отменой. Показаний для антибактериальной терапии не было.



Через 7 дней клиническое выздоровление, за исключением сохраняющейся аносмии (потеря обоняния) и агевзии (потеря вкусовой чувствительности). К сожалению, по прошествии 2 месяцев вкус и запах практически не вернулись. Еще одна загадка для всех нас! Главное, патогенез и прогноз не ясны.



Контрольное КТ-исследование в моем случае, как и при всех КТ-1, не требуется.



Самое тяжёлое для меня было в период болезни - это полная самоизоляция. Очень тяжело жить в семье, но быть закрытой почти 3 недели до получения отрицательного мазка на COVID-19. В отношении амбулаторного лечения, хочу выразить слова благодарности 3-й поликлинике. Настоящие герои! Когда в 22 часа мне позвонил врач и хриплым, уставшим, измученным голосом спросил, как мое самочувствие, мне стало стыдно жаловаться...

Спасибо большое всем за доброту и поддержку в период болезни. Берегите себя и своих близких!» - призвала Анастасия Повторейко.



