0
22:04
Ирина Кендрали: Все Деды Морозы проходят через наши души
21:33
Выпускница гдовской музыкальной школы онлайн побеждает на конкурсах
20:20
Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
20:16
Об итогах 2020 года и планах на 2021 год – в интервью с главой администрации Пскова
18:46
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики
18:17
В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям
17:20
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
Еще новости
Общество

Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей

Школьники поздравили псковских автомобилистов и попросили ездить без нарушений. Фото пресс-служба ГИБДД

 

По многолетней традиции в преддверии Рождества сотрудники ГИБДД города Пскова и Псковского района совместно с учащимися многопрофильного правового лицея № 8 и сотрудниками Военной автомобильной инспекции провели профилактическую акцию. Об этом ПАИ рассказала пресс-служба областной ГИБДД. Вместе с полицейскими ребята вышли на улицы города с призывом к водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. 

Школьники участники отряда юных инспекторов дорожного движения в праздничных костюмах раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами. Участники акции поздравляли водителей и пассажиров с наступающим Рождеством, желали праздничного настроения и, конечно же, безаварийной езды. Неожиданные поздравления от детей и стражей порядка вызвали массу позитивных эмоций у удивленных водителей, которые обещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в новом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

Выпускница гдовской музыкальной школы онлайн побеждает на конкурсах
06 января 2021
Выпускница гдовской музыкальной школы онлайн побеждает на конкурсах
Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
06 января 2021
Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики
06 января 2021
«Песенка про пять минут» оказалась дороже новогодней зарубежной классики
В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям
06 января 2021
В Псковской области после ледяного дождя продолжают восстанавливать подключение домовладений к электросетям
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
06 января 2021
Набережная Себежа пополнилась снежными инсталляциями
Служитель храма в Клину Куньинского района пытался уничтожить бездомных собак и кошек
06 января 2021
Служитель храма в Клину Куньинского района пытался уничтожить бездомных собак и кошек
Псково-Изборский музей-заповедник обрел федеральный статус
06 января 2021
Псково-Изборский музей-заповедник обрел федеральный статус
Что нужно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник
06 января 2021
Что нужно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник

Идет загрузка...