Юные инспекторы дорожного движения удивили псковских водителей
По многолетней традиции в преддверии Рождества сотрудники ГИБДД города Пскова и Псковского района совместно с учащимися многопрофильного правового лицея № 8 и сотрудниками Военной автомобильной инспекции провели профилактическую акцию. Об этом ПАИ рассказала пресс-служба областной ГИБДД. Вместе с полицейскими ребята вышли на улицы города с призывом к водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.
Школьники – участники отряда юных инспекторов дорожного движения в праздничных костюмах раздавали автомобилистам памятки и пожелания, которые изготовили сами. Участники акции поздравляли водителей и пассажиров с наступающим Рождеством, желали праздничного настроения и, конечно же, безаварийной езды. Неожиданные поздравления от детей и стражей порядка вызвали массу позитивных эмоций у удивленных водителей, которые обещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в новом году.