Выпускница гдовской музыкальной школы онлайн побеждает на конкурсах

21:33, 06 января 2021, ПАИ

Выпускница Гдовской музыкальной школы Елизавета Ломакова продолжает побеждать в конкурсах международного и всероссийского уровней. Об этом пишет газета «Гдовская заря». За несколько месяцев Лиза Ломакова успела поучаствовать в нескольких музыкальных конкурсах и достойно представить Гдовский район.



Вы спросите, как она всё успевает? Легко, ведь дистанционный формат, в который перешли все мероприятия, теперь позволяет удалённо принимать участие и в музыкальных конкурсах. При закрытых границах Лиза «побывала» в Республике Беларусь и стала лауреатом первой степени.

Звончатые гусли и вторая часть Первого концерта Константина Шаханова в исполнении гдовички также покорили жюри Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Полёт фантазий» и экспертную комиссию Международного конкурса-фестиваля искусств «АртТрофей». И здесь Лиза стала лауреатом первой степени.

— Елизавета уже выпускница Гдовской музыкальной школы, но бросать занятия музыкой не собирается, поэтому сейчас занимается дополнительно. В планах, конечно же, большой выпускной концерт, — рассказала педагог музыкальной школы Анжелика Кузьмина. — Мы очень скучаем по настоящим конкурсам. Это прежде всего общение с творческими людьми из разных уголков страны и зарубежья.

Каждое участие в конкурсе — это финансовые затраты, которые, как правило, оплачивают участники. Хорошо, что стремление заниматься музыкой поддерживают родители Елизаветы. Анжелика Юрьевна от всей души благодарит их за поддержку.