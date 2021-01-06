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Выпускница гдовской музыкальной школы онлайн побеждает на конкурсах
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Общество

Выпускница гдовской музыкальной школы онлайн побеждает на конкурсах

Коронавирус не стал помехой, чтобы прославиться далеко за пределами Псковской области. Фото газеты «Гдовская заря»

 

Выпускница Гдовской музыкальной школы Елизавета Ломакова продолжает побеждать в конкурсах международного и всероссийского уровней. Об этом пишет газета «Гдовская заря». За несколько месяцев Лиза Ломакова успела поучаствовать в нескольких музыкальных конкурсах и достойно представить Гдовский район.

Вы спросите, как она всё успевает? Легко, ведь дистанционный формат, в который перешли все мероприятия, теперь позволяет удалённо принимать участие и в музыкальных конкурсах. При закрытых границах Лиза «побывала» в Республике Беларусь и стала лауреатом первой степени.

Звончатые гусли и вторая часть Первого концерта Константина Шаханова в исполнении гдовички также покорили жюри Всероссийского конкурса-фестиваля творчества и искусств «Полёт фантазий» и экспертную комиссию Международного конкурса-фестиваля искусств «АртТрофей». И здесь Лиза стала лауреатом первой степени.

— Елизавета уже выпускница Гдовской музыкальной школы, но бросать занятия музыкой не собирается, поэтому сейчас занимается дополнительно. В планах, конечно же, большой выпускной концерт, — рассказала педагог музыкальной школы Анжелика Кузьмина. — Мы очень скучаем по настоящим конкурсам. Это прежде всего общение с творческими людьми из разных уголков страны и зарубежья.

Каждое участие в конкурсе — это финансовые затраты, которые, как правило, оплачивают участники. Хорошо, что стремление заниматься музыкой поддерживают родители Елизаветы. Анжелика Юрьевна от всей души благодарит их за поддержку.

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