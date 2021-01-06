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«Я здорова как корова!». Писательница Дарья Донцова ответила на слухи о своей смерти в Сочи от коронавируса

Писательница была удивлена сообщением о собственной смерти. Фото eda.show

 

Писательница Дарья Донцова ответила на сообщения о том, что она находится в критическом состоянии из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Lenta.ru.

По ее словам, знакомые прислали ролик, в котором телеведущая Екатерина Андреева якобы объявляет о ее смерти в Сочи. «За фигом меня в Сочи понесло-то?» — спросила Донцова и попросила не верить слухам. «Я здорова как корова!» — добавила писательница.

В ноябре Донцова также отреагировала на сообщения о собственных похоронах на Новодевичьем кладбище, записав видеообращение с больничной койки. Она объяснила, что сообщения о ее смерти появились из-за того, что она долго не выходила в эфир.

В начале ноября сообщалось, что 68-летняя писательница заразилась коронавирусом.

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