Теледоктор Мясников усомнился в китайском происхождении коронавируса

23:38, 06 января 2021, ПАИ

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Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в том, что коронавирус впервые появился на территории Китая. Об этом сообщил сайт Lenta.ru.

Мясников начал пост в своём Instagram с того, что согласен с Пекином, который отрицает происхождение коронавируса на его территории. Врач назвал наивной теорию о том, что «на какого-то броненосца или муравьеда нагадила летучая мышь», а затем кого-то из этих животных съел китаец.

По словам доктора, теория происхождения вируса из Уханя напоминает отвлекающий маневр. Он объяснил это тем, что в различных регионах мира почти синхронно начали болеть люди «с непривычно высокой степенью распространения». Например, во Франции первый случай COVID-19 задокументировали задолго до официального первого пациента, а в России отметили непривычно высокую вспышку вирусных пневмоний еще осенью 2019 года.

«Понимаете: нам подсовывают теорию «единой вспышки», а на самом деле мы ровно ничего не знаем! И я просто рад незамеченному широкой публике указу президента об отслеживании инфекционной угрозы и правильному реагированию на нее», — заявил Мясников.

Врач также добавил, что у россиян есть почти уникальный шанс — «использовать природный «морозоустойчивый» характер нашего народа как инструмент борьбы с массированной атакой».

«Давайте воспринимать COVID-19 как природное явление — не демонизировать, не приумножать, не паниковать. Соблюдать те меры, что можем», — отметил Мясников.

В конце поста телеведущий предложил россиянам пройти вакцинацию, так как она, по его мнению, на сегодняшний день является единственным средством для изменения сложившейся ситуации.