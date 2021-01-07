Мошенники отрабатывают новую схему обмана по телефону в регионах

09:39, 07 января 2021, ПАИ

Мошенники отрабатывают новую схему обмана по телефону в регионах. Злоумышленники звонят с незнакомых номеров и сбрасывают, чтобы обойти системы идентификации и заставить человека связаться с ними самостоятельно, передает РИА Новости со ссылкой на Сергея Голованова, ведущего эксперта «Лаборатории Касперского».

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам», – пояснил он.

По словам Голованова, ранее такие системы анализировали только входящие звонки.

«А исходящие – нет, потому что никто не думал, что люди сами начнут звонить мошенникам. Но злоумышленники воспользовались этой возможностью, теперь они звонят и бросают трубку. Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников», – сообщил он.