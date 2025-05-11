Какие постройки на даче можно освободить от налога, объяснили эксперты

20:30, 11 мая 2025, ПАИ

Какие постройки на даче можно освободить от налога, если возведено несколько строений, рассказали ТАСС эксперты «СберПраво».

По словам экспертов, при наличии нескольких строений на даче не платить налоги можно только за одно из них – при условии, что постройка является объектом капитального строительства и её площадь не превышает 50 квадратных метров. Выбрать такое строение можно самостоятельно.

Дачникам также напомнили, что с 1 марта вступили в силу поправки, которые обязывают регистрировать все капитальные постройки на участке: сараи, летние кухни, бани и другое. Кроме того, для некоторых категорий граждан по этому вопросу предусмотрены льготы, например для пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Героев России и СССР и так далее.