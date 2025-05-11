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Общество

Какие постройки на даче можно освободить от налога, объяснили эксперты

Какие постройки на даче можно освободить от налога, если возведено несколько строений, рассказали ТАСС эксперты «СберПраво».

Фото: ПАИ

По словам экспертов, при наличии нескольких строений на даче не платить налоги можно только за одно из них – при условии, что постройка является объектом капитального строительства и её площадь не превышает 50 квадратных метров. Выбрать такое строение можно самостоятельно.

Дачникам также напомнили, что с 1 марта вступили в силу поправки, которые обязывают регистрировать все капитальные постройки на участке: сараи, летние кухни, бани и другое. Кроме того, для некоторых категорий граждан по этому вопросу предусмотрены льготы, например для пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Героев России и СССР и так далее.

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