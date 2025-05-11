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Общество

Стало известно, какой погоды ожидать жителям Северо-Запада на предстоящей неделе

Умеренно тёплый температурный режим установится на Северо-Западе России на предстоящей неделе, сообщили специалисты метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

«На Северо-Запад наиболее плотные поля фронтальной облачности прорвутся в среду-четверг, и осадки здесь приобретут повсеместный характер. Но температурный режим в регионе умеренно тёплый», – говорится в сообщении. Так, днём на севере и востоке прогнозируется температура воздуха от +8 до +13 градусов, в юго-западных районах до +18 градусов.

Ранее сообщалось, что дождь и до 12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 11 мая.

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