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Борис Елкин рассказал о подвиге Героя СССР Никиты Никитченко, в честь которого названа улица в Пскове

Улица имени Героя Светского Союза Никиты Никитченко – это не просто адрес, а символ того, как человек идёт на подвиг, когда Родина находится в опасности. О подвиге красноармейца рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

В мае 1944 года Никита Никитченко вступил в бой с врагом в составе 42-го отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона. 26 июня у деревни Погостище (Псковский район) красноармеец под шквальным огнём противника заминировал танкоопасное направление перед передним краем наших войск.

Во время контратаки танков фашистских захватчиков Никита Никитченко с двумя противотанковыми минами в руках бросился под вражескую машину и подорвал её ценой собственной жизни. Его героический поступок остановил прорыв, вдохновил бойцов и помог отбить атаку.

«Сегодня улица имени Никитченко напоминает нам: героями не рождаются – ими становятся в час испытаний», – добавил Борис Елкин.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рубрике «Родина Знамени Победы» очередной выпуск посвятил героям из разных уголков СССР, которые защищали и освобождали Псковскую землю во время Великой Отечественной войны.

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