Причиной задержки питерской «Ласточки» стала поломка локомотива

10:29, 07 января 2021, ПАИ

Пассажиры скоростного поезда «Ласточка», прибывшего в Петербург из Псковской области с полуторачасовым опозданием, встретили Рождество в дороге, сообщает spbdnevnik.ru.

В город прибыли ночью, когда метро уже не работало, и администрация Октябрьской железной дороги предоставила четыре автобуса, которые и развезли питерцев и гостей города.

«Причиной задержки стала поломка локомотива грузового поезда на перегоне Торошино – Молоди. После того как специалисты починили локомотив, поезд № 812 «Ласточка» Печоры – Петербург продолжил движение и прибыл на Балтийский вокзал с опозданием в полтора часа», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В сентябре «Ласточка» из Пскова пришла с опозданием на один час. Тогда причиной задержки стала трагедия – в поезде умер пассажир.