Причиной задержки питерской «Ласточки» стала поломка локомотива
Пассажиры скоростного поезда «Ласточка», прибывшего в Петербург из Псковской области с полуторачасовым опозданием, встретили Рождество в дороге, сообщает spbdnevnik.ru.
В город прибыли ночью, когда метро уже не работало, и администрация Октябрьской железной дороги предоставила четыре автобуса, которые и развезли питерцев и гостей города.
«Причиной задержки стала поломка локомотива грузового поезда на перегоне Торошино – Молоди. После того как специалисты починили локомотив, поезд № 812 «Ласточка» Печоры – Петербург продолжил движение и прибыл на Балтийский вокзал с опозданием в полтора часа», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
В сентябре «Ласточка» из Пскова пришла с опозданием на один час. Тогда причиной задержки стала трагедия – в поезде умер пассажир.