При администрации Невельского района создана служба, которая будет помогать в решении бытовых вопросов
При администрации Невельского района создана служба, которая будет помогать в решении бытовых вопросов, пишет «Невельский вестник».
«Данная служба создана для оказания помощи людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и по объективным причинам не могут справиться с ней самостоятельно. Причинами могут быть состояние здоровья, отсутствие транспорта или иные обстоятельства. В этом случае можно позвонить в ЕДДС Невельского района или главам поселений», - пояснили в администрации Невельского района.