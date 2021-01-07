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Общество

При администрации Невельского района создана служба, которая будет помогать в решении бытовых вопросов

При администрации Невельского района создана служба, которая будет помогать в решении бытовых вопросов, пишет «Невельский вестник».

«Данная служба создана для оказания помощи людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию и по объективным причинам не могут справиться с ней самостоятельно. Причинами могут быть состояние здоровья, отсутствие транспорта или иные обстоятельства. В этом случае можно позвонить в ЕДДС Невельского района или главам поселений», - пояснили в администрации Невельского района.

 

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