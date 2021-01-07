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Общество

Дочь актрисы Юлии Пересильд организовала маме фотосессию в подарок

Любой сюрприз приятен, а от дочки тем более. Фото Instagram

 

В своём Instagram актриса Юлия Пересильд рассказала о большой неожиданности, которую устроила ей дочь Анна.

«Держим кулачки, чтобы всем было хорошо, светло и тепло! С Рождеством! Вдохновляйтесь на доброе и прекрасное! Щедро делитесь с Миром любовью! Отдавайте! Дарите радость! Несите Мир! Любите людей далеких и близких! Прощайте несовершенства! И пространство вам все это будет возвращать.
Спасибо моей Анке, что под финал года сама организовала нам эту фотосессию, да, ребёнок мне позвонил и сказал: «Мам, тебе ни до чего, ты устала, я все сделаю сама!» И в каком же шоке я была, когда, приехав в студию, увидела, что уже ждут визажисты и фотограф и все организовано, Анка обо всем договорилась. Позволяйте детям проявлять самостоятельность!» - написала актриса.

 

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