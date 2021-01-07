Дочь актрисы Юлии Пересильд организовала маме фотосессию в подарок
В своём Instagram актриса Юлия Пересильд рассказала о большой неожиданности, которую устроила ей дочь Анна.
«Держим кулачки, чтобы всем было хорошо, светло и тепло! С Рождеством! Вдохновляйтесь на доброе и прекрасное! Щедро делитесь с Миром любовью! Отдавайте! Дарите радость! Несите Мир! Любите людей далеких и близких! Прощайте несовершенства! И пространство вам все это будет возвращать.
Спасибо моей Анке, что под финал года сама организовала нам эту фотосессию, да, ребёнок мне позвонил и сказал: «Мам, тебе ни до чего, ты устала, я все сделаю сама!» И в каком же шоке я была, когда, приехав в студию, увидела, что уже ждут визажисты и фотограф и все организовано, Анка обо всем договорилась. Позволяйте детям проявлять самостоятельность!» - написала актриса.