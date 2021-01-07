В Петербурге начинается грандиозное пиротехническое шоу. Смотрите онлайн

20:00, 07 января 2021, ПАИ





Северная столица готовит грандиозное пиротехническое шоу – Фестиваль огня «Рождественская звезда», которое пройдёт на пяти площадках в самых знаковых местах Санкт-Петербурга. Зрители России и других стран станут свидетелями завораживающего события, всего лишь подключившись к онлайн-трансляции, которая будет доступна на странице портала 7 января 2021 года в 20:00.

Во время фестиваля состоится состязание сильнейших пиротехников. Своё искусство продемонстрируют команды из Белоруссии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и Сыктывкара. Члены профессионального жюри – лучшие международные специалисты в области пиротехнического искусства из Болгарии, Германии, Испании, Китая, Мальты и Словакии – оценят их мастерство в режиме онлайн.





