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Общество

Эксперты Банка России объяснили отсутствие сдачи в магазинах в виде мелких монет

Сдачи нет потому, что граждане России оставляют мелочь себе. Фото Instagram

 

Не стоит возмущаться, если вам в магазине не могут дать сдачу мелочью. Причина в низкой возвратности монеты в оборот. Об этом рассказали в паблике газеты «Псковская провинция».

Эксперты Банка России считают это отдельной проблемой. Хотя в наличном обороте находится достаточное количество монет, в кассы кредитных организаций возвращается только их небольшое количество, особенно монет низких номиналов.

Как отметили в пресс-службе Отделения Псков Банка России, жители нашей области часто используют 10-рублевые монеты, их принимают в вендинговых автоматах, на мойках самообслуживания и других устройствах.

«Главными потребителями разменной монеты из касс кредитных организаций являются крупные торгово-сервисные сети, обслуживающие основную часть жителей Псковской области, сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов. – Однако в кассы кредитных организаций монета практически не возвращается и оседает на руках у жителей области, что приводит к сокращению ее объема в наличном денежном обращении и затруднениям в расчетах».

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