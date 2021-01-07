Газета «Новосокольнический край» на Новый год опубликовала в паблике раритет
Газета «Новосокольнический край» под Новый год сделала читателям своего паблика «ВКонтакте» подарок, опубликовав передовицу газеты «Новосокольническая правда» за 1957 год.
«Товарищ, посмотри на карту Союза Советских Социалистических Республик и ты убедишься, как велика наша Родина. Необозримы её просторы. На Дальнем Востоке и на западной окраине нашей страны часы показывают не одно время. Но бой курантов московского Кремля слышен во всех уголках нашей страны...» - писали советские газетчики.
«...Войдёт в историю 1956 год, как год знаменательных побед. Труженики города и села, выполняя задачи ХХ съезда партии по шестому пятилетнему плану, сделали крупный шаг вперёд в подъёме всего народного хозяйства, в улучшении благосостояния народа...»