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Общество

Газета «Новосокольнический край» на Новый год опубликовала в паблике раритет

Передовица первого номера газеты за 1957 год. Фото Вконтакте

 

Газета «Новосокольнический край» под Новый год сделала читателям своего паблика «ВКонтакте» подарок, опубликовав передовицу газеты «Новосокольническая правда» за 1957 год.

«Товарищ, посмотри на карту Союза Советских Социалистических Республик и ты убедишься, как велика наша Родина. Необозримы её просторы. На Дальнем Востоке и на западной окраине нашей страны часы показывают не одно время. Но бой курантов московского Кремля слышен во всех уголках нашей страны...» - писали советские газетчики. 
«...Войдёт в историю 1956 год, как год знаменательных побед. Труженики города и села, выполняя задачи ХХ съезда партии по шестому пятилетнему плану, сделали крупный шаг вперёд в подъёме всего народного хозяйства, в улучшении благосостояния народа...»

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