Главы пострадавших от погодных аномалий волостей в Невельском районе поблагодарили электриков
Наиболее пострадавшими от ледяного дождя и налипания мокрого снега на линии электропередач в Невельском районе оказались населённые пункты Артемовской и Ивановской волостей. Главы сельских поселений в ежедневном режиме мониторили ситуацию.
На протяжении десяти дней бригады электриков работали на устранении аварий. Главы волостей Татьяна Кость и Леонид Филиппов выразили слова благодарности электрикам за их непрерывную работу, результатом которой стало устранение аварийной ситуации.