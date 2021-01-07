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Общество

Главы пострадавших от погодных аномалий волостей в Невельском районе поблагодарили электриков

Работают электрики. Фото газеты Невельский вестник

 

Наиболее пострадавшими от ледяного дождя и налипания мокрого снега на линии электропередач в Невельском районе оказались населённые пункты Артемовской и Ивановской волостей. Главы сельских поселений в ежедневном режиме мониторили ситуацию.

На протяжении десяти дней бригады электриков работали на устранении аварий. Главы волостей Татьяна Кость и Леонид Филиппов выразили слова благодарности электрикам за их непрерывную работу, результатом которой стало устранение аварийной ситуации.

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