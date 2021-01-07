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Общество

Наследники не получают авторские сборы за песню «В лесу родилась елочка»

Наследники автора самой знаменитой новогодней песни не обращались за гонораром. Фото back-in-ussr.com

 

Наследники автора текста одной из самых популярных российских новогодних песен «В лесу родилась елочка» не обращались в Российское авторское общество (РАО) за получением авторского вознаграждения, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель управления распределения вознаграждения РАО Сергей Филиппов.

Текст песни был написан Раисой Кудашевой в 1903 году. Музыку для этой песни в 1905 году написал Леонид Бекман на день рождения своей дочери. Бекман скончался в 1939 году. Срок прав на музыку закончился в 2009 году. Автор текста Раиса Кудашева (урожденная Гедройц) умерла в 1964 году. Срок действия авторских прав на текст песенки про елочку еще действует.

«Свидетельство о наследовании прав существует на имя Гедройц Марины Адамовны, но договора с РАО Марина Адамовна не заключала. Авторские сборы за использование произведения собираются РАО, но не выплачиваются в части охраняемого текста произведения, так как правообладатель не обращался в РАО за получением авторского вознаграждения», - отметил Филиппов.

Он добавил, что в части музыкальной составляющей песни «В лесу родилась елочка» права уже не охраняются за истечением срока их охраны.

«История с правами на эту мелодию аналогична мелодии рождественской композиции Jingle Bells — одной из наиболее известных песен США, которая была написана в 1857 году ко Дню благодарения, но с течением времени стала восприниматься как рождественская. На сегодня существует порядка 500 различных обработок этой композиции, но авторские права на исходную мелодию уже истекли и произведение можно считать народным», - рассказал РИА Новости Филиппов.

По результатам социологического исследования, проведённого в 2015 году журналом «Русский репортёр», текст песни занял 29-е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем русскую и мировую классику.

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