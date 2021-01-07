В Нижегородской области умерший мужчина три дня пробыл в холодильнике морга и воскрес

22:56, 07 января 2021, ПАИ





Уникальный случай произошел в Нижегородской области, рассказало издание «ТаракаНН». Мужчина 56 лет очнулся и ожил, проведя трое суток в холодильнике районного морга.

Виктор Иванович — человек скромный. Он многократно отказывался поговорить с журналистами. И тем не менее через несколько дней согласился при условии, что его не будут фотографировать и передавать контакты другим журналистам.

«Я почувствовал себя плохо, проблемы с сердцем были лет десять, — рассказал Виктор Самохвалов. — Позвонил соседке, чтобы пришла помочь, открыл дверь, пытался вызвать скорую… А потом ничего не помню. Очнулся, страшный холод… Это был настоящий ужас. А когда я выбрался и вышел к санитарам, чуть не напугал их…»

Стоит отметить, что все опрошенные врачи считают данный случай уникальным.

«Мы слышали о подобных случаях, бывают очень редкие ошибки, когда врачи неправильно констатируют смерть, — рассказал «ТаракаНН» работник морга Андрей Б. — Но, если это так, это действительно близко к чуду. Потому что после трех суток в холодильнике даже здоровый человек не сможет выжить. Это почти невероятно. Хотя чудеса в медицине случаются».