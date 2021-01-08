Почти 221 тысячу тестов на коронавирус провели в Псковской области

10:50, 08 января 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 783 теста на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 220 963. Такие данные привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области выявлено 25 366 случаев заражения коронавирусом, 13 070 пациентов выздоровело, 104 человека умерли.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.