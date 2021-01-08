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Общество

Суд в США приговорил российского хакера к 12 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 12 годам тюремного заключения россиянина Андрея Тюрина, который признался в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.

Суд полагает, что Андрей Тюрин был вовлечён в масштабную преступную деятельность финансового характера. Он якобы причастен к кибератакам на крупные американские компании с целью получения данных клиентов. При этом суд констатировал, что россиянин не пытался непосредственно похищать деньги у других людей.

Согласно предварительным оценкам, Андрей Тюрин должен возместить около 19 млн долларов. Ожидается, что позже в этом году будут проведены новые слушания по этому вопросу.

Судья заявила, что при вынесении приговора учла, что условия содержания Тюрина в США были «необыкновенно тяжёлыми» в свете пандемии. В тюрьме он заразился коронавирусом.

После освобождения россиянин будет депортирован в Россию. 

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