Учёные нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания

11:39, 08 января 2021, ПАИ

Учёные из Нидерландов и Бельгии провели исследование процесса восстановления пациентов после COVID-19 и обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания, пишет «Московский комсомолец».

Учёные изучили данные 1 837 человек, средний возраст которых составлял 47 лет. Все они лечились амбулаторно, однако жалобы на последствия коронавируса сохранились в течение трёх месяцев. Выяснилось, что 98 % пациентов продолжали испытывать усталость, 90 % страдали от мышечной слабости, 88 % столкнулись с проблемами сна, а 87 % – с болью. Многие пациенты также отметили, что их производительность труда снизилась. При этом 86 % участников исследования уточнили, что до болезни не имели проблем со здоровьем — после перенесённого коронавируса их число сократилось до 6 %.

По мнению исследователей, эти данные свидетельствуют о недостаточной реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19 в лёгкой форме, так как существующие программы направлены на помощь госпитализированным пациентам. Учёные предложили считать тех, кто страдает от последствий коронавируса 12 и более недель, хроническими больными. Они также отметили, что в будущем такие пациенты могут стать серьёзной нагрузкой для мирового здравоохранения, и заключили, что для них необходимы специальные реабилитационные методики.