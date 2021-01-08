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Общество

Директор псковской школы выступила за возвращение к очному формату обучения

Директор лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Пскова Ольга Федорова выступила за возвращение к очному формату обучения, пишет «Псковская правда».

Ольга Федорова отметила, что школьникам сейчас просто необходимо перейти на очную форму обучения, выйдя с новогодних каникул. «Просто пора учиться», – заметила она.

7 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал, что с 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате.

По словам главы региона, неделя дистанционного обучения, досрочные каникулы в школах, комплекс ограничительных мер на новогодние праздники привели к значительному снижению динамики распространения коронавируса в Псковской области.

Колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса (практически у всех начинается сессия). Вузы в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования работают в смешанном режиме, детали необходимо уточнять у преподавателей.

Все антиковидные меры, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются в образовательных учреждениях.

Последнюю неделю перед каникулами учащиеся образовательных учреждений Псковской области занимались дистанционно.

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