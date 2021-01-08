Умер основатель бренда «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников

12:59, 08 января 2021, ПАИ

Бизнесмен Андрей Трубников, создавший бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica, скончался на 62-м году жизни, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря бизнесмена Виталия Козленкова.

Андрей Трубников скончался в своём доме в Подмосковье 7 января, причины смерти пока неизвестны.

Андрей Трубников основал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, шесть лет спустя стали выходить товары под маркой Natura Siberica, в 2012 году появилась одноимённая розничная сеть, которая в настоящее время насчитывает более 55 точек в России и за рубежом. Под брендом Organic Shop работает ещё 39 магазинов.

По данным отчётности производителя, его совокупная выручка в 2019 году составила 14 млрд рублей.

Компании принадлежат Андрею Трубникову и членам его семьи.