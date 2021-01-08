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Общество

Планы по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выполнены в Псковской области на 100%

Планы по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» выполнены в Псковской области на 100 %. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На реализацию задач в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в 2020 году Псковская область получила из федерального центра 19 млн рублей.

В результате выполнения плана в 2020 году Псковская область расширила перечень экспортируемой продукции. В настоящий момент регион экспортирует мясо в Гонконг и Венесуэлу, рыбу – в Литву, Эстонию, Германию, Швейцарию, Нидерланды, Финляндию, сыр – в Казахстан и рапс – в Белоруссию.

Кроме того, Псковская область впервые реализовала за рубеж 10 тысяч тонн пшеницы.

Всего в рамках нацпроекта экспорт продукции агропромышленного комплекса составил 42,1 млн долларов – заявленный план перевыполнен на 45 %.

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