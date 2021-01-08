Объективным решением назвала псковский детский омбудсмен возвращение к очному обучению

14:45, 08 января 2021, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова уверена, что возвращение образовательных учреждений Псковской области к очному формату обучения – правильное и объективное решение. Об этом пишет «Псковская правда».

Наталия Соколова подчеркнула, что сегодня такие решения принимаются только после консультаций с Роспотребнадзором и врачами. «Это решение объективно: если ситуация выровнялась, то надо приступать к очной образовательной деятельности», – отметила она.

По словам детского омбудсмена, не так давно она вместе с волонтёрами проводила опрос среди учителей, родителей и детей на тему дистанционного обучения. По результатам опроса выяснилось, что большинство родителей тяжело принимает дистанционный формат обучения, учителя считают, что из-за дистанционки ухудшается качество образования, а школьники и вовсе устали сидеть дома и хотят живого общения в школе.

Наталия Соколова также сообщила, что большая часть учительского сообщества России считает, что дистанционка сильно подрывает качество образования. По их мнению, не стоит переводить все школы на дистанционное обучение, а делать это следует только для отдельных классов, когда этого требует ситуация.

Говоря о дистанционном образовании в Псковской области, Наталия Соколова отметила, что это была вынужденная мера. «Мы рады, что дети вновь вернутся в школу», – подытожила детский омбудсмен.

7 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал, что с 11 января все муниципальные и региональные образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в очном формате.

Колледжи и учреждения среднего профессионального образования работают в соответствии с графиком учебного процесса (практически у всех начинается сессия). Вузы в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования работают в смешанном режиме, детали необходимо уточнять у преподавателей.

Все антиковидные меры, разработанные и утверждённые Роспотребнадзором, сохраняются в образовательных учреждениях.